Rus jetinden Karadeniz'de ABD'ye ait istihbarat uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’de Rusya sınırlarına doğru uçtuğu tespit edilen bir ABD uçağına Su-27 jetiyle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Rus hava sahası kontrol araçları 15 Ağustos'ta Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan hava hedefi tespit etti ve hedefin belirlenmesi için Güney Askeri Bölgesi hava savunma güçlerine bağlı Su-27 savaş uçağı havalandırıldı" ifadelerine yer verildi.

Rus Su-27 pilotlarının hedefe güvenli mesafeden yaklaşarak, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait istihbarat uçağı EP-3E Aries olduğunu tespit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD uçakları rotayı değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Rus jetinin üslendiği havaalanına döndüğü ifade edildi.

ABD uçaklarının Rusya sınırını ihlal etmesine izin verilmediği kaydedilen açıklamada, Rus Su-27 uçağının tüm uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiği belirtildi.