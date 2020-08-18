'İsrail, normalleşmeye rağmen BAE'ye F-35 satışına hâlâ karşı'

İsrailli bir dizi yetkili, Tel Aviv'in yapılan anlaşmaya rağmen ABD tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçaklarının satımına hâlâ karşı olduğunu söyledi.

Tel Aviv ve Abu Dhabi arasındaki normalleşme anlaşması gündemdeki yerini korurken İsrailli bir dizi yetkili, iki ülke arasındaki anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haaretz gazetesine konuşan üst düzey yetkililer, imzalanan normalleşme anlaşmasının İsrail'in Washington'un BAE'ye F-35 savaş uçakları satımına yönelik uzun süredir devam eden itirazlarını değiştirmeyeceğini öne sürdü.

'Gizli bir anlaşma yapılmış olabilir'

Ancak gazeteye konuşan yetkililer, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun sözgelimi geleneksel tutumu terk etmiş olabileceği konusunda endişeli.

Yetkililer; Netanyahu, Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şabat, Mossad şefi Yossi Cohen ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer'in bulunduğu gizli görüşmelerde bu konuda, görüşmelerden dışlanan üst düzey savunma yetkililerinin haberi olmadan bir anlaşma yapılmış olabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

'İstikrarlı tutumumuz değişmedi'

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise görüşmelerde 'bağları koparan silahlar ve ileri savunma teknolojilerinin Ortadoğu'daki herhangi bir ülkeye satılması karşısındaki istikrarlı tutumun değiştirilmediği' kaydedildi.

'Körfez ülkeleri defalarca baskı yaptı'

Yetkililer, ayrıca BAE de dahil olmak üzere Körfez ülkelerinin, bu tür anlaşmaların yapılabilmesi için İsrail'e itirazlarını geri çekmesi yönünde defalarca kez baskı yaptığını iddia etti.

İsrailli emekli Tümgeneral Amos Yadlin, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Abu Dhabi'nin ABD'den çok sofistike silahlar almaya çalıştığını hatırlamak önemli. Böyle bir sürece, İsrail'in Niteliksel Askeri Yeteneğinin azalmasıyla sonuçlanacaksa, İsrail'in (Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı) ve İsrail ordusunun dahil olmasını sağlamak önemli" ifadelerini kullanmıştı.

'Alman denizaltılarının Mısır'a satılması hikayesini hatırlatan bir şey var mı?'

Bununla birlikte analist Nahum Barnea, geçen hafta Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan köşe yazısında şunları kaydetmişti:

"Anlaşma Amerikan tedarik politikasını değiştiren gizli bir madde içeriyor mu? Üç ortak arasında bu konuda sessiz bir anlaşma var mı? Yani burada savunma teşkilatından habersiz Alman denizaltılarının Mısır'a satılması hikayesini hatırlatan bir şey var mı? Yanıtım yok."

Bölgedeki savunma üstünlüğünü gözeten Tel Aviv, ABD'deki İsrail lobileri aracılığıyla ABD Kongresi'nin BAE'ye F-35 satışına engel olmuştu.