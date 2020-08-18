‘Kalaşnikov’dan yeni piyade tüfeği: AK-19

Rus silah üreticisi ‘Kalaşnikov’ şirketi, NATO kalibresinde üretilmiş AK-19 adlı yeni bir piyade tüfeği geliştirdi. Yeni tüfeğin, Army-2020 forumunda sunulacağı bildirildi.

‘Kalaşnikov’ şirketinden yapılan açıklamada, "AK-19 piyade tüfeği ilk kez Army-2020 forumunda tanıtılacak" ifadelerine yer verildi.

Şirketin Telegram hesabından paylaştığı görüntülere bakılırsa yeni tüfek, AK-12 altyapısında NATO standardı 5.56 mm kalibresinde üretildi.

Yeni tüfeği diğerlerinden ayırt eden temel özelliğinin, geliştirilmiş ergonomiye sahip hafif teleskopik dipçik, yeni gez ve hızlı susturucu takma opsiyonuna sahip oluklu alev tutucu olduğu ifade edildi.

Army-2020 forumu, 23-29 Ağustos günleri arasında Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı’nda gerçekleşecek.