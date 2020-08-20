Rus Su-27 jeti, Rusya sınırına yaklaşan Amerikan stratejik keşif uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Su-27 savaş uçağının, Baltık Denizi yönünden Rusya sınırlarına yaklaşan Amerikan keşif uçağına önleme yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rus hava sahası kontrol araçları 19 Ağustos'ta Baltık Denizi’nin tarafsız suları üzerinde, Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan hava hedefi tespit etti ve hedefin belirlenmesi için Baltık Filosu'nun hava savunma güçlerine bağlı Su-27 savaş uçağı havalandırıldı" ifadelerine yer verildi.

Rus Su-27 pilotlarının hedefe güvenli mesafeden yaklaşarak, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait stratejik keşif uçağı RC-135 olduğunu tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Amerikan keşif uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşmasının ardından Rus jetinin güvenli bir şekilde üslendiği havaalanına döndüğü ifade edildi.

ABD uçağının Rusya sınırını ihlal etmesine izin verilmediği vurgulanan açıklamada, Rus Su-27 uçağının tüm uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiği belirtildi.