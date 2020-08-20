FSB, Donbasslı milis liderinin Rusya'dan Ukrayna'ya kaçırılmasını önledi

FSB'den yapılan açıklamada "Düzenlenen özel operasyon sonucunda, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne karşı yürütülen silahlı faaliyetlere aktif olarak katılan, Rusya vatandaşı, Donbasslı milis liderlerinden birinin zor kullanılarak Rusya'dan Ukrayna topraklarına kaçırılmasına yönelik olarak Ukraynalı istihbarat mensupları tarafından gerçekleştirilen yasadışı eylem açığa çıkarılarak önlendi" dendi.

Kaçırma girişimine maruz kalan milis liderinin adını açıklamayan ancak girişimin Andrey Baydala ve İgor Mişenko adlı 2 Ukrayna vatandaşı tarafından organize edildiğini bildiren FSB, Rusya vatandaşı 7 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

FSB, Baydala'nın Donetsk güvenlik güçleri tarafından SBU'nun 'serbest çalışanı' olarak bilindiğini ve eski Donetsk lideri Aleksandr Zaharçenko cinayeti de dahil olmak üzere Donetsk'te düzenlenen ve önlenen çok sayıda terör saldırısının organizatörü olduğunu vurguladı.