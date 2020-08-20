Rusya yeni AK-12 Kalaşnikov tüfeğini ihraç etmeye başladı

Şirketin CEO’su Dmitriy Tarasov, Sputnik’e verdiği demeçte AK-12 otomatik Kalaşnikov tüfeğini komşu ülkelere ihraç etmeye başladıklarını belirtti, ancak hangi ülkeler olduğu konusunda bilgi vermedi.

Tarasov ayrıca, şirketin Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı AK-12 otomatik tüfeklerinin tedarik yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve 2021 yılının siparişlerine başladığını ifade etti.

Rus ordusu için oluşturulan yeni nesil ekipman sistemi ‘Ratnik’ programı kapsamında geliştirilen 5.45 mm kalibreli AK-12 ve 7.62 mm kalibreli AK-15, 2018 yılının sonundan itibaren orduya teslim edilmeye başlandı.

AK-12, hem askeri hem sivil (AK TR3 sivil versiyonu) olmak üzere üretilmesi planlanan çeşitli kalibrelerdeki farklı silahlara temel teşkil edecek yeni bir platform olarak konumlandırılıyor.