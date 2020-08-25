Rusya'da yapay zekaya sahip anti-İHA sistemi üretildi

Rostech'in alt bölümlerinden Konsern Avtomatika, farklı menzillere sahip insansız hava araçlarına karşı bir dizi sistem geliştirdi.

Gelişmiş otomasyon sistemlerine sahip anti-İHA’ların, insanın onayını alarak hedefleri yok etme kararı alabilen robotik sistem olduğu kaydedildi.

Sistemler birbirinden bağımsız olarak çalışabiliyor, ama Pantsir hava savunma sistemi gibi farklı araçlar ile birlikte tek bir sistem içinde çalışma opsiyonu da mevcut.

Şirketten yapılan açıklamada, sistemlerinin büyük kısmının savaş koşullarının sağlandığı poligonlarda test edildiği belirtilirken siparişçiler arasında Rusya Savunma Bakanlığı, Federal Koruma Servisi (FSO) ve Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yanı sıra, yerel ve yabancı petrol şirketlerinin olduğu ifade edildi.

Anti-İHA sistemleri arasında yer alan Kupol, droneların geçemediği elektromanyetik alan oluşturuyor. Bu alana dahil olan İHA kontrolü kaybediyor ve hasar almadan iniş yapıyor. Otomatik olarak çalışan ve insan rolünün en aza indirildiği Kupol sistemi, hedefi tespit ederek antenleri hedefe kilitliyor ve bastırma aracını devreye sokuyor. Aracın, genişletilmiş frekans aralıklarını kullandığı kaydedildi.

Şirket ayrıca İHA'lara karşı, temel görevi devlete ait altyapıyı korumak olan erken uyarı sistemini geliştirdi. Bu aracın menzili, irtifaya bağlı olarak 50-60 kilometreyi buluyor.

En gelişmiş sistemin, radara ve elektronik karşı tedbir istasyonuna sahip Sapsan sistemi olduğu bildirildi. Sistemin, İHA’nın yerle bağlantısını kesme ve konumlandırma sistemlerini devreden çıkarma yeteneğine sahip olduğu belirtildi.