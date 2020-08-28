Belarus'tan kapsamlı askeri tatbikat

Belarus Savunma Bakanlığı'nın Telegram'dan yaptığı açıklamaya göre, Batı Harekat Komutanlığı komutanı yönetimi altında Grodno'da muhtelif birlikler tarafından kapsamlı bir tatbikat başladı.

Tatbikatta mekanize, tank, paraşüt, topçu, mühendislik birliklerinin yanı sıra insansız hava kompleksleri ve elektronik savaş teçhizatları yer alıyor.