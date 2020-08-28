ABD, NATO ile dayanışma için Avrupa üzerinde B-52 bombardıman uçakları uçurdu

ABD, NATO ile olan dayanışmayı göstermek amacıyla Avrupa semalarında gerçekleşen tatbikatta, B-52 Stratofortress tipi bombardıman uçaklarını uçurdu.

NATO ile dayanışma için havalanan İngiltere'deki üsten havalanan ABD’ye ait B-52 tipi dört uçağın Avrupa'daki 30 ittifak üyesinin hava sahasında uçtuğu belirtildi. Tatbikatta, B-52'lere Avrupa ülkelerinin savaş uçakları da eşlik etti.

Öte yandan iki adet B-52’nin ise Kuzey Dakota’dan havalanarak Kanada ve ABD semalarında uçtuğu kaydedildi.

ABD’nin NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Tod Wolters, “ABD’nin NATO ittifakına yönelik güvenlik taahhütleri hâlâ kuvvetli. Bugünkü bombardıman görev gücü misyonu, İttifak'ın nasıl hazır olduğunu, müşterek çalışmayı nasıl geliştirdiğini ve Atlantik'in dört bir yanından gelen taahhütleri yerine getirme yeteneğimizi nasıl gösterdiğinin bir başka örneğidir” dedi.

Söz konusu tatbikat ve uçuşlar, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim yükselirken gerçekleşti., bu tek günlük görevin,Avrupa'da gerçekleşen düzenli uçuş görevlerinin bir parçası olduğunu ancak her üye ülkenin hava sahasını dahil ederek özellikle 'NATO dayanışmasını göstermek, hazırlığı geliştirmek ve eğitim fırsatları sağlamak' anlamına geldiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, uçuştan önce Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bugün ABD, 30 müttefikin hepsinin üzerinden uçan altı B-52 bombardıman uçağıyla NATO'ya olan güçlü bağlılığını gösteriyor. Birlikte çalışarak temel misyonumuzu yerine getiriyoruz: Saldırganlığı engellemek, çatışmayı önlemek ve barışı korumak” demişti.

Today the US shows their powerful commitment to #NATO with six B-52 bombers overflying all 30 Allies. They will be accompanied by dozens of aircraft from across the Alliance. Working together, we fulfil our core mission: to deter aggression, prevent conflict & preserve peace. pic.twitter.com/dJk0g8IHUp — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 28, 2020

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