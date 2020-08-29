Rus Su-27 jeti Karadeniz'de Amerikan keşif uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada "28 Ağustos'ta, Rus hava sahası kontrol araçları, Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan bir ABD keşif uçağı belirledi ve Rusya Güney Askeri Bölgesi hava savunma birliklerine ait bir Su-27 avcı uçağı hedefin Rusya sınırlarını ihlalini önlemek için havalandırıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Su-27 pilotlarının hedefe güvenli mesafeden yaklaştığı ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağı olarak belirlediği vurgulandı.

ABD keşif uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşmasının ardından Rus jetinin güvenli bir şekilde üslendiği havaalanına döndüğü ifade edilen açıklamada, tüm uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamda, Rusya Federasyonu devlet sınırının Amerikan keşif uçağı tarafından ihlaline izin verilmediği kaydedildi.