Almaz-Antey, Army-2020'nin Grand Prix ödülünü aldı

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden olan Almaz-Antey şirketi, Army-2020'nin Grand Prix ödülünü aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Almaz-Antey şirketinin Army-2020 Uluslarası Askeri ve Teknik Forumu’nun Grand Prix ödülünü aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Patriot Kongre ve Sergi Merkezi'nde Army-2020 Uluslarası Askeri ve Teknik Forumu’nun katılımcılarını ödüllendirmek için bir tören düzenlendi. Grand Prix ödülü JSC ‘Concern PVO’ Almaz-Antey’e verildi" ifadeleri kullanıldı.

Almaz-Antey şirketi, resmi partnerliğini yaptığı Army-2020 Uluslarası Askeri ve Teknik Forumu’nda askeri ürünler dışında ayrıca, sivil amaçlı sağlık, dijital ekonomi, çevre, güvenli ve kaliteli oto yollar, konut ve kentsel çevre, altyapı ve eğitim konulu ulusal projeler kapsamındaki çözümleri sergilemişti.