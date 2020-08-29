Rus savaş jetleri Baltık Denizi’nde Amerikan bombardıman uçağını önledi

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, iki Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi’nin hava sahasında ABD’ye ait B-52H stratejik bombardıman uçağını önlemek için havalandırıldığını bildirdi.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nin hava sahasında tespit edilen ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52H stratejik bombardıman uçağını önlemek üzere iki Su-27 avcı uçağının havalandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırlarının ihlalinin önlenmesi amacıyla Baltık Filosu hava savunma güçlerine bağlı iki nöbetçi Su-27 avcı uçağı havalandırıldı” ifadelerine yer verildi.

Rus Su-27 pilotlarının hedefe güvenli mesafeden yaklaşarak, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H stratejik bombardıman uçağı olduğunu tespit ettiği belirtilen açıklamada, Amerikan uçağı Rusya sınırından dönüş yaptıktan sonra Rus jetlerin de güvenli bir şekilde üslendiği havaalanına döndüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Rus Su-27 savaş uçaklarının uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyduğu, Amerikan bombardıman uçağının Rusya sınırını ihlal etmediği vurgulandı.