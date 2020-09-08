Rus savaş jetleri Barents Denizi’nde yabancı uçakları önlemek için aynı gün iki kez havalandı

Merkezden yapılan açıklamada, Rus MiG-29 avcı uçağının Barents Denizi’nin hava sahasında İngiltere’ye ait keşif uçağını önlediği belirtildi.

Açıklamada, “7 Eylül tarihinde Kuzey Filo hava savunmasının nöbetçi kuvvetlerine ait Rus hava sahası kontrol araçları Barents Denizi’nin hava sahasında Rusya sınırına doğru yaklaşan hava hedefi tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya’nın sınırlarının ihlaline izin verilmemesi için Kuzey Filo’da görevli nöbetçi MiG-29 avcı uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Rus uçağının mürettebatı, hava hedefini İngiliz Hava Kuvvetleri’ne bağlı R.1 Sentinel keşif uçağı olarak tanımları ve Barents Denizi’nin hava sahasında uçağa eşlik etti. Yabancı uçak Rusya’nın sınırından döndükten sonra Rus avcı uçağı da olaysız bir şekilde üslendiği havalimanına geri döndü.”

Açıklamada ayrıca Rus avcı uçağının tüm uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiği, yabancı uçağın Rusya Federasyonu devlet sınırını ihlal etmedikleri vurgulandı.

İkinci kez MiG-31 jeti kaldırıldı

Bugün Barents Denizi’nin hava sahasında bir hava hedefinin daha tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu kez hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya’nın sınırlarının ihlaline izin verilmemesi amacıyla Kuzey Filo’da görevli nöbetçi MiG-31 avcı uçağının havalandırıldığı ifade edildi.

Rus uçağın mürettebatının hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-3C Orion temel devriye uçağı olarak tanımladığı dile getirilen açıklamada, Norveç’e ait uçağın Rusya sınırından dönüş yapmasının ardından MiG-31 jetinin de güvenli bir şekilde üssüne geri döndüğü, Rus avcı uçağının uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyduğu vurgulandı.

Bu uçağın da Rusya’nın sınırını ihlal etmesine izin verilmediği bilgisi paylaşıldı.