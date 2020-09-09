Rus MiG-29'den Barents Denizi'nde Norveç savaş uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan Norveç keşif uçağına önleme yapılması amacıyla MiG-29 jetinin havalandırıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "8 Eylül'de, Rusya’nın hava sahası kontrol araçları Barents Denizi’nin uluslararası suları üzerinde, Rusya devlet sınırına yaklaşmakta olan bir hava hedefini tespit etti. Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya sınırını ihlale etmesinin önlenmesi için Kuzey Filo’nun hava savunma güçlerine ait MiG-29 savaş uçağı havalandırıldı" denildi.

Hava hedefinin Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait Falcon 20 BBC elektronik keşif ve elektronik harp uçağı olarak belirlendiği aktarılırken MiG-29’un Norveç uçağına Barents Denizi’nin uluslararası suları üzerinde eşlik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Norveç uçağı rotayı değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Rus savaş uçağı üslendiği havaalanına geri döndü. Rus MiG-29 savaş uçağının tüm uçuşu uluslararası kurallara sıkı uyum içinde gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Norveç uçağının Rusya sınırını ihlal etmesine izin verilmediği kaydedildi.