Sırbistan Savunma Bakanı Vulin: AB'nin baskısı yüzünden tüm tatbikatlardan vazgeçtik

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin, bugünkü basın toplantısında, "NATO, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Rusya, ABD, Çin, Avrupa Birliği, Batı veya Doğu olsun yakın zamanda hiçbir tatbikat veya askeri faaliyete katılmayacağız" ifadelerini kullandı

Sırbistan’ın bu kararı, askeri olarak tarafsız ülke konumunu korumak ve 'ülkemize, politikamıza ve ekonomimize artan saldırıların sonuçlarını önlemek veya en azından azaltmak' amacıyla aldığını söyleyen Vulin, "Bizden, Avrupa'daki geleceğimiz pahasına ve ayrıca Kosova ile Sırp Cumhuriyeti’ndeki politikamız, halkımıza büyük baskı yoluyla Belarus ile planlanan askeri tatbikattan vazgeçmemiz talep ediliyor" dedi.

Sırbistan Savunma Bakanı, ülkesinin barışçıl operasyonlara katılımıyla ilgili kararın ayrıca alınacağını da sözlerine ekledi.