Rusya’dan Barents Denizi’nde Norveç uçaklarına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi’nde ülke sınırlarına yaklaştığı tespit edilen Norveç keşif uçaklarına önleme yapmak amacıyla iki MiG-29 savaş uçağının havalandırıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, hava sahası kontrol araçlarının Barents Denizi’nin uluslararası sular üzerinde Rusya sınırları yönünde uçan iki hava hedefini tespit ettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Hava hedeflerini belirlemek ve Rusya sınırlarını ihlal etmelerini önlemek için iki MiG-29 savaş uçağı havalandırıldı. Rus uçakların mürettebatı, hedefleri Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait Falcon 20 elektronik keşif ve elektronik harp uçağı ve Lockheed P-3 Orion devriye uçağı olarak tanımladı" ifadelerine yer verildi.

Norveç uçaklarının Rusya sınırından dönüş yaptıktan sonra MiG-29’lerin güvenli bir şekilde üssüne geri döndüğü aktarılırken Rus uçaklarının uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Norveç uçaklarının Rusya Federasyonu sınırlarını ihlal etmesine izin verilmedi" denildi.