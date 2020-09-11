Rus savaş uçağı kamuflajı giydirilen F-35 tasarımları

ABD Hava Kuvvetleri gazisi, ressam Sean Hampton, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, F-35’ler için ABD ordusunun kendinden istediği doğrultuda yeni kamuflajlar çizdiğini belirtti.
Sean Hampton’ın paylaştığı resimlerde, F-35’e Rus savaş uçağı kamuflajı giydirildiği görülüyor. Hatta tam benzerliğin sağlanması amacıyla uçağın kanatlarına Rus savaş uçaklarında kullanılan kırmızı yıldızlar da çizildi.
ABD’nin Nevada eyaletindeki Nellis hava üssünde, pilot eğitimi amacıyla savaş uçaklarına Rus veya Çin uçaklarının kamuflajı giydiriliyor.
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