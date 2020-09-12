Çin basını: Rusya’nın yeni silahları atom bombasından daha korkunç

Çin merkezli Sina sitesi, Rusya’nın geliştirdiği Sarmat, Avangard ve Yars silah sistemlerinin olağanüstü savaş özelliklerine sahip olup muhtemel düşman için son derece tehlikeli olduklarını yazdı.

Çin haber sitesi Sina’da yayınlanan makalede, Rusya’nın geliştirdiği Sarmat, Avangard ve Yars silah sistemlerinin olağanüstü savaş özelliklerine sahip olup muhtemel düşman için son derece tehlikeli oldukları belirtildi.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’nin elindeki silahların uçuş menzili 10 bin kilometreden fazla olan füzelerle değiştirilmesinin ‘ABD’yi çıkmaz duruma soktuğu’ ifade edilen haberde, özellikle de ‘Avangard’ füzelerine dikkat çekilerek, bu sistemin gizliliği nedeniyle hiçbir Amerikan hava savunma sistemi tarafından yakalanamadığı vurgulandı.

Rus füzesinin benzersiz hızına da vurgu yapılan yazıda, şöyle denildi:

“Avangard füzesi 15 dakikada Washington’a ulaşma kabiliyetine sahip. Bu süre zarfında Amerikalıların bırakın Rus füzesine karşı koymayı, bir fincan kahve içmek için zamanları bile olmayacak.”

Rusya ve ABD arasında kuramsal bir çatışma meydana gelmesi durumunda Amerikan kıyı bölgelerinin ‘dünyadaki en gelişmiş savunma sistemine’ rağmen Avangard füzelerinin yoğun saldırısına karşı savunmasız kalacakları aktarılan yazıda, Avangard, ‘Rus ordusunun şaheseri’ olarak nitelendirildi, olağanüstü savaş özelliklerine sahip olan bu füzenin muhtemel düşman için son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

Rusya’nın hipersonik silahlar alanındaki mutlak üstünlüğüne dikkat çekilen yazıda, ABD şu ana kadar tek bir füze dahi geliştiremezken Rusya’nın bir dizi hipersonik füze geliştirip ürettiğinin altı çizildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki yıl önce Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Kinjal füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı ‘yenilmez’ olarak nitelendirmişti. Daha sonra ise Tsirkon hipersonik seyir füzesinin geliştirildiği öğrenilmişti.