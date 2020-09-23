Rusya’ya ait savaş gemisi, yabancı bir kargo gemisiyle çarpıştı

Rusya’nın Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, Rus Kazanets küçük denizaltısavar gemisinin, Baltık Denizi’nde düşük görüş şartlarından dolayı yabancı bir soğutmalı kargo gemisiyle çarpıştığı açıklandı. Geminin gövdesinde su seviyesi üzerindeki bir bölgede delik meydana geldi.

Baltık Filosu’nun açıklamasına göre, bu sabah Baltık Denizi’nde düşük görüş nedeniyle Marshall Adaları bayraklı ‘Ice Rose’ isimli bir kargo gemisiyle Kazanets küçük denizaltısavar gemisi çarpıştı. Çarpışma neticesinde Rus mürettebat arasında herhangi bir kayıp yaşanmadı. Kazanets gemisinin gövdesinde su seviyesinin üzerinde bir delik oluştu.

Kazanets gemisinin Baltiysk kentindeki merkez üssüne dönmekte olduğu ve filodan bir komisyonun olayı araştırdığı belirtildi.

Danimarka: Oresund Boğazı’nın güneyinde yaşandı

Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada da kazanın Baltık Denizi’ni Atlas Okyanusu’na bağlayan boğazlardan biri olan Oresund Boğazı’nın güney kısmında meydana geldiği açıklaması yapıldı. Olay yerine kurtarma çalışmaları için devriye gemisi ve helikopter gönderildi.

Ice Rose gemisinin St. Petersburg’dan İsveç’in Göteborg kentine yol aldığı kaydedildi.