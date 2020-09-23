Rusya’ya ait savaş gemisi, yabancı bir kargo gemisiyle çarpıştı

Baltık Filosu’nun açıklamasına göre, bu sabah Baltık Denizi’nde düşük görüş nedeniyle Marshall Adaları bayraklı ‘Ice Rose’ isimli bir kargo gemisiyle Kazanets küçük denizaltısavar gemisi çarpıştı. Çarpışma neticesinde Rus mürettebat arasında herhangi bir kayıp yaşanmadı. Kazanets gemisinin gövdesinde su seviyesinin üzerinde bir delik oluştu.
Kazanets gemisinin Baltiysk kentindeki merkez üssüne dönmekte olduğu ve filodan bir komisyonun olayı araştırdığı belirtildi.
Danimarka: Oresund Boğazı’nın güneyinde yaşandı
Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada da kazanın Baltık Denizi’ni Atlas Okyanusu’na bağlayan boğazlardan biri olan Oresund Boğazı’nın güney kısmında meydana geldiği açıklaması yapıldı. Olay yerine kurtarma çalışmaları için devriye gemisi ve helikopter gönderildi.
Ice Rose gemisinin St. Petersburg’dan İsveç’in Göteborg kentine yol aldığı kaydedildi.
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