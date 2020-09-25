Rusya: Polonya yönünden yaklaşan ABD savaş uçağına önleme yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "24 Eylül 2020 tarihinde, Rusya hava sahası kontrol araçları, Polonya toprakları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir B-52H stratejik bombardıman uçağı tespit etti" denildi.
ABD bombardıman uçağının Rusya sınırlarını ihlal etmesini önleme amacıyla Su-27 savaş uçağının havalandırıldığı aktarılan açıklamada, "Rus savaş uçağı, Rusya sınırı boyunca devriye uçuşu gerçekleştirdi ve Amerikan uçağının uzaklaşmasıyla üslendiği havaalanına geri döndü" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Su-27'nin tüm uçuşunun tamamen uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştiği ifade edilirken Rusya sınırının ihlalinin önlendiği kaydedildi.
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