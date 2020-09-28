Paşinyan'ın Başdanışmanı Arutyunyan: Ermenistan, Dağlık Karabağ krizi nedeniyle uzun süreli savaşa hazırlanıyor

Letonya merkezli bir YouTube kanalına demeç veren Arutyunyan, "Uzun süreli bir savaşa hazırlanıyoruz. Neden mi? Zira bir kez daha söylüyorum, burada ana aktör Azerbaycan değil, Türkiye. Ankara jeopolitik çıkarlarını gözetiyor. Savaşın süresi, askeri faaliyetlerin nasıl süreceğinden uluslararası toplumun tepkisine kadar birçok faktöre bağlı olacak" dedi.

Tarafların onlarca can kaybı verdiğini, Azerbaycan'ın kaybının daha fazla olduğunu anlatan Arutyunyan, "Azerbaycan'ın 20'den fazla İHA'sı, 25-30 askeri aracı vuruldu, Azerbaycan ordusu yüzlerce kayıp verdi. Bizim de onlarca can kaybımız var" ifadelerini kullandı.

Bu arada tanınmamış Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanlığı, sadece bugün 28 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu ve ölenlerin isimlerini açıkladı.

Bakanlık, sabah saatlerinde bu rakamı 15 olarak vermişti. Dün de 16 askerin öldüğü belirtilmişti.