Dağlık Karabağ: Daha önce kaybedilen birçok nokta geri alındı

Uluslararası olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada daha önce temas hattında kaybedilen birçok noktanın geri alındığı belirtildi.

Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gece boyunca cephe hattının güney, güneydoğu ve kuzey bölgelerinde yoğun askeri eylemler devam etti. Dağlık Karabağ güçlerinin karşı saldırıları neticesinde, düşman asker ve teçhizat bakımından büyük kayıplar verdi” ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan: Ermenistan, yerleşim birimlerine ateş ediyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Terter kentinde yerleşim birimlerine yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, “Düşman güçleri kasıtlı olarak sivilleri ve kentteki noktaları hedef alıyor. Terter’de sivillerin hedef alınması, Ermenistan’ın sivillere karşı terör faaliyeti yürüttüğünü ve bir kez daha uluslararası hukuku kabaca ihlal ettiğini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

‘Talış köyü çevresindeki tepeler, Ermeni ordusundan alındı’

Açıklamada, Azeri ordusunun düşmanın saldırılarına karşılık verdiğini, sivillere karşı savaşmadığını ve hukuk çerçevesinde hareket ettiği vurgulandı. Bakanlık ayrıca uluslararası toplumu Ermenistan’ın eylemlerini kararlılıkla kınamaya çağırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Dağlık Karabağ’daki Talış köyü çevresindeki elverişli tepeleri aldıklarını ve Ermeni güçlerinin büyük kayıplar verdiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, “Füze, topçu ve hava saldırıları ile mevzileri vurulan düşman, zaptetmeye çalıştığı hatlardan geri çekilmek zorunda bırakıldı” ifadelerine yer verildi.

Dağlık Karabağ’da koordinasyon merkezi kuruldu

Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan’ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ıntalimatıyla, ordu güçleri ve devlet kurumlarının geri hizmet çalışmalarının koordinasyonu için bir merkez kuruldu.

Ermenistan: Azerbaycan Karabağ’da ağır roketatar sistemi kullanıyor

Ermenistan Savunma Bakanı Şuşan Stepanyan, Facebook’taki açıklamasında, “Gece boyu çatışmalar çeşitli yoğunluklarda devam etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren düşman TOS ağır roketatar sistemi de dahil olmak üzere, topçu sistemleri ve zırhlı araçlar kullanarak saldırılarına devam etti” ifadelerini kullandı.

Stepanyan, Ermeni askerlerinin düşman güçlerinin askerleri ve teçhizatları arasında önemli kayıplara yol açtığını ifade etti.

Ermenistan’daki hastaneler acil olmayan, planlı hasta kabulünü durdurdu

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki askeri durum nedeniyle, sağlık kuruluşlarının planlı hasta kabulünü durdurduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, yalnızca yoğun bakım ve acil yardıma ihtiyaç duyan hastalar kabul edilerek, diğer hastalar ayakta tedavinin ardından taburcu edilecek.