Dağlık Karabağ: Daha önce kaybedilen birçok nokta geri alındı

Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gece boyunca cephe hattının güney, güneydoğu ve kuzey bölgelerinde yoğun askeri eylemler devam etti. Dağlık Karabağ güçlerinin karşı saldırıları neticesinde, düşman asker ve teçhizat bakımından büyük kayıplar verdi” ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycan: Ermenistan, yerleşim birimlerine ateş ediyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Terter kentinde yerleşim birimlerine yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.
Açıklamada, “Düşman güçleri kasıtlı olarak sivilleri ve kentteki noktaları hedef alıyor. Terter’de sivillerin hedef alınması, Ermenistan’ın sivillere karşı terör faaliyeti yürüttüğünü ve bir kez daha uluslararası hukuku kabaca ihlal ettiğini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.
‘Talış köyü çevresindeki tepeler, Ermeni ordusundan alındı’
Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Dağlık Karabağ’daki Talış köyü çevresindeki elverişli tepeleri aldıklarını ve Ermeni güçlerinin büyük kayıplar verdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Füze, topçu ve hava saldırıları ile mevzileri vurulan düşman, zaptetmeye çalıştığı hatlardan geri çekilmek zorunda bırakıldı” ifadelerine yer verildi.
Dağlık Karabağ’da koordinasyon merkezi kuruldu
Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan’ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ıntalimatıyla, ordu güçleri ve devlet kurumlarının geri hizmet çalışmalarının koordinasyonu için bir merkez kuruldu.
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Stepanyan, Ermeni askerlerinin düşman güçlerinin askerleri ve teçhizatları arasında önemli kayıplara yol açtığını ifade etti.
Ermenistan’daki hastaneler acil olmayan, planlı hasta kabulünü durdurdu
Ermenistan Sağlık Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki askeri durum nedeniyle, sağlık kuruluşlarının planlı hasta kabulünü durdurduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, yalnızca yoğun bakım ve acil yardıma ihtiyaç duyan hastalar kabul edilerek, diğer hastalar ayakta tedavinin ardından taburcu edilecek.
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