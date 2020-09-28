Azerbaycan: Karabağ'da uçağımızın düşürüldüğü iddiası dezenformasyon

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da bir savaş uçaklarının vurulduğu yönündeki iddianın asılsız olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da bir savaş uçaklarının vurulduğu hakkındaki iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, yaptığı açıklamada "Ermeni tarafının akşam saatlerinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağı düşürüldüğüne ilişkin yaydığı bilgi yalan ve dezenformasyon. Azerbaycan ordusuna ait tüm hava araçlarının devrede ve çalışır durumda olduğunu bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, bugün ordunun açıklamasına göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşürüldüğünü söylemişti.