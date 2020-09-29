Ermenistan Savunma Bakanlığı: Ordumuz geniş çaplı silahlar kullanmak zorunda kalıyor

Facebook hesabından açıklama yapan Stepanyan, "Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusunun büyük sahalarda askeri personeli, taşınır ve taşınmaz varlıkları, askeri teçhizatı imha etmek için geniş çaplı silahları ve askeri ekipmanı kullanmak zorunda kaldığı uyarısında bulunuyor" dedi.

Stepanyan, bu zorunluluğun Azerbaycan ordusunun ağır silah sistemleri, Smerç tipi yüksek kalibreli topçu silahlarını kullanmasından doğduğunun altını çizdi.

Ermeni yetkili, "Bu, askeri faaliyetlerin mantığını ve kapsamını değiştiriyor ve çatışmaları yeni bir seviyeye taşıyor" diye ekledi.