Paşinyan: Rusya’nın Ermenistan’daki üssü, güvenlik sistemimizin bir parçası

Gazetecilere konuşan Paşinyan, “Rusya’ya ait 102. üs, Ermenistan’ın güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası ve belli başlı durumlarda üssün potansiyeli kullanılmalı. Şu an böyle bir durumda mıyız? Açıkçası, hayır. Ancak bu üssün imkanlarının kullanılabileceği bir durum da olabilir” dedi.

Paşinyan’a göre, durum çok belirsiz olduğundan şu an için bundan söz etmek zor.