Resmi olarak tanınmayan Karabağ’ın yönetimi: Uzun sürecek bir savaşa hazırlanmalıyız

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Araik Arutyunyan, Karabağ'ın uzun sürecek bir savaş hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Basın toplantısı düzenleyen Arutyunyan, "Uzun sürecek bir savaşa hazırlanmalıyız, aksi halde en önemli görevimiz olan kendi ülkemizde yaşama hakkını koruma konusunda sorunlar yaşayacağız. Şu anda ordumuzun görevi, düşmanı barışa zorlamak" dedi.

Arutyunyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların Azerbaycan'ın yenilgisiyle ya da en azından Azerbaycan zafer kazanmadan biteceğini de iddia etti.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.