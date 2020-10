Bakü, Azeri ordusuna ait bir helikopterin vurulduğu iddiasını yalanladı

Sputnik'e iddiaya ilişkin bir açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dergahlı, "Bu bir yalan. Tüm hava araçlarımız, sağlam durumda ve muharebeye hazır" dedi.

Dağlık Karabağ savunma makamları, bugün Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin vurulduğunu ve İran topraklarına düştüğünü öne sürmüştü.