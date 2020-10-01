Bakü, Azeri ordusuna ait bir helikopterin vurulduğu iddiasını yalanladı

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ yönetiminin savunma makamlarının bir Azerbaycan helikopterinin düşürüldüğüne dair iddiası Bakü tarafından yalanlandı.

Sputnik'e iddiaya ilişkin bir açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dergahlı, "Bu bir yalan. Tüm hava araçlarımız, sağlam durumda ve muharebeye hazır" dedi.

Dağlık Karabağ savunma makamları, bugün Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin vurulduğunu ve İran topraklarına düştüğünü öne sürmüştü.

Azerbaycan ve Ermenistan, dün müzakere masasına oturma çağrılarını reddetmişti. İki ülkenin liderleri, şu anda masaya oturmak için doğru zaman olmadığını savunmuştu. Bu tutum, aktif bir uluslararası arabuluculuk ve diplomatik çabalar ortaya koyulmaması halinde çatışmaların süreceği anlamına geliyor.

Resmi verilere göre çatışmaların yeniden alevlendiği 27 Eylül'den beri tarafların verdiği toplam kayıp siviller de dahil 100 kişiyi aşmış durumda.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.