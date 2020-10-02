Pentagon’dan Sovyet silahlarının maketlerini satın alma talebi

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bazı Sovyet silahlarının tam boyutlu maketlerini satın almak için talep oluşturduğu öğrenildi.

Russia Today (RT) televizyonunun belgeye dayandırdığı habere göre Pentagon, ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Benning askeri üssünde kullanmak üzere bazı Sovyet silahlarının tam boyutlu maketlerini satın almak için talep oluşturdu.

Oluşturulan talepte, “Bu öneriye henüz finansman sağlanmadı, ancak uygulanması için gerekli kaynağın gelmesi bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Pentagon özellikle havan topu, Kalaşnikov saldırı tüfeği ve makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği ve ‘yıllarca sürecek eğitime dayanması için’ süper dayanıklı üretandan yapılan el bombaları gibi kalemlere ilgi gösteriyor.

Pentagon’un talebinde, satın alınması istenen ürünlerin ‘düşman silahlarını kullanma’ becerilerini geliştirmek de dahil olmak üzere eğitim için kullanılacağı ifade ediliyor.