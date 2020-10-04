Hint medyası: Hipersonik taktik füze Shaurya başarıyla test edildi

Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hindistan’ın Shaurya adlı kısa menzilli hipersonik taktik füzenin testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre yaklaşık 800 kilometre mesafede hedefleri imha edebilen füzenin yeni versiyonu testlerden başarıyla geçti ve aynı sınıfta mevcut füzelerden birine ek olarak stratejik kuvvetlerin hizmetine girecek.

Hedefe yaklaştığı son aşamada füzenin hipersonik hızda hareket ettiğini belirten kaynaklar, yeni versiyonun mevcut olana göre daha hafif ve kullanımının daha kolay olacağını sözlerine ekledi.

Stratejik füzeler alanında tam yeterlilik sağlamayı amaçlayan Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO), Başbakan Narendra Modi'nin Hindistan'ı savunma sektöründe kendi kendine yeterli hale gelme çağrısının ardından bu yöndeki çabalarını hızlandırmıştı.

Hindistan daha önce de modernize edilen BrahMos süpersonik seyir füzesini başarıyla test etmişti. BrahMos önceki menzilin yaklaşık 100 kilometre üzerine çıkarak, şu anda 400 kilometreyi aşkın mesafede hedefleri imha edebiliyor.

Hint medyası: Hipersonik taktik füze Shaurya başarıyla test edildihttps://t.co/YyuKk8XvuE pic.twitter.com/EARdo2sGGH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 4, 2020

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