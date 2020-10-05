‘Karabağ’daki Ermeni yönetiminin başkenti yoğun roket saldırılarına uğradı’ iddiası

Ermenistan Savunma Bakanlığı, resmi olarak tanınmayan Karabağ’ın başkenti olan Stepanakert’in yoğun roket saldırılarına uğradığı açıklamasını yaptı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan’ın Karabağ’daki cephe hattının güneyine saldırılarda bulunduğunu öne sürdü.

Stepanyan ayrıca, Stepanakert’e yoğun roket saldırıları düzenlediğini iddiasında bulundu.

Stepanakert’teki RİA Novosti muhabiri de kentte patlama seslerinin duyulduğunu, gelen seslere bakılacak olursa bombaların kent merkezinin yakınlarına düştüğünü aktarıyor.

Ayrıca kentte hemen hemen tüm dükkan ve marketlerin kapalı olduğu belirtiliyor.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Barda, Terter, Beylegan bölgelerine Ermenistan tarafından topçu saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

Karabağ bölgesinde yeniden tırmanan gerilim, 27 Eylül’den beri devam ediyor.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.