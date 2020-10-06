S-400'ler Sinop'a sevk edilirken görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait S-400'ler, Samsun'dan Sinop'a test atışları için gönderildi. Sinop Havalimanı, iniş kalkış trafiğine 16 Ekim'e kadar kapatıldı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydetti.