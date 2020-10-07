Rus Su-27 jetinden Karadeniz’de dört İngiliz askeri uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz hava sahasında ülke sınırlarına doğru yaklaşan, aralarında iki avcı uçağının da bulunduğu dört İngiliz askeri uçağına Su-27 jetiyle önleme yapıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nin açıklamasına göre Karadeniz hava sahasında ülke sınırlarına doğru yaklaştığı saptanan, aralarında iki avcı uçağının da bulunduğu dört İngiliz askeri uçağına Su-27 jetiyle önleme yapıldı.

Rus hava sahası kontrol araçlarının, Karadeniz’in tarafsız karasuları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan dört hava hedefi tespit ettiği belirtilen açıklamada, hedeflerin belirlenmesi ve sınırın ihlaline izin verilmemesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava savunma güçlerine ait bir Su-27 avcı uçağının havalandırıldığı kaydedildi.

“Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedeflerini İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı, 2 adet Typhoon avcı uçağı, KC-3 tanker uçağı olarak belirledi ve onlara Karadeniz hava sahasında refakat etti” ifadelerine yer verilen açıklamada, İngiliz uçaklarının sınırı ihlal etmelerine izin verilmediği vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’in tarafsız suları üzerinde Su-27 jetinin İngiliz askeri uçaklarına yaptığı önlemenin videosunu yayınladı.