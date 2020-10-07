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    Tsirkon hipersonik füze denemesi

    Rusya’nın Tsirkon hipersonik füze denemesi başarılı geçti

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    Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı bilgilendirme toplantısında, Rus ordusunun Tsirkon hipersonik seyir füzesini test ettiğini açıkladı.

    Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rusya lideri Putin’le yaptığı video-konferans görüşmesinde, Tsirkon hipersonik füzesinin ülkenin kuzeybatısındaki Beyaz Deniz’de konuşlu bulunan Amiral Gorşkov gemisinden fırlatıldığını ve Barents Denizi'nde 450 kilometre ötede yer alan hedefi başarıyla vurduğunu anlattı.

    Rusya lideri Putin'in Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı video-konferans görüşmesi
    © Sputnik /
    Rusya lideri Putin'in Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı video-konferans görüşmesi

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, geminin burnundaki üst güvertede bulunan açık fırlatma konteynerinden fırlatılan, havada manevra yapan ve hedefe giden füzenin görüntüsü yayınlandı.

    Test esnasında Tsirkon füzesinin ortalama hızının saniyede 1.6 kilometre ya da diğer tabiriyle saatte 5.7 bin kilometre olduğu kaydedildi. Ayrıca en yükseğine ulaştığı sırada füzenin hızının 9.5 bin kilometreyi aştığı belirtildi.

    Fırlatılması ardından füzenin maksimum uçuş irtifasının 28 kilometre olduğu, hedefe ulaşana kadarki toplam uçuş süresinin 4.5 dakika olduğu da verilen bilgiler arasında yer aldı.

    Rusya Genelkurmay Başkanı ayrıca, devletin testleri tamamlamasının ardından, hipersonik sistemin 2020-2021 döneminde denizaltılar ve Deniz Kuvvetleri gemilerinde hizmete gireceğini söyledi.

    Putin daha önce karadan fırlatılabilen bir Tsirkon füzesinin de geliştirildiğinden bahsetmişti.

    Füzenin maksimum hızının sesten 9 kat daha hızlı olacağı tahmin ediliyor. Bu, saatte 10.7 bin kilometreye tekabül ediyor. Uçuş menzilinin ise bin kilometreden fazla olacağı sanılıyor.

    Tsirkon’un fırlatılışı Putin’in 68. doğum gününe denk geldi

    Bu sırada Rus basınında Tsirkon füzesinin deneme fırlatılışının Rusya lideri Putin’in doğum gününe denk geldiği yorumları yer aldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İvanovo kentindeki çocuk hastanesine yaptığı ziyaret sonrası kent sakinleriyle poz verirken, 6 Mart 2020
    © Sputnik / Aleksey Nikolskyi
    Putin 68. yaş gününü kutluyor
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    Rusya Devlet Başkanı bugün 68. doğum gününü kutluyor. Bu, Putin’in devlet başkanı olarak kutladığı 16. doğum günü.

    Azerbaycan, Belarus, Moldova ve Türkmenistan liderleri şimdiye dek Putin’in doğum gününü kutlayan isimler arasında yer aldı.

    Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın 7 Ekim’deki doğum gününde birçok uluslararası görüşme yapmayı plandığını paylaşmıştı. Peskov’un anlattığına göre Putin, günün diğer yarısını ailesi ve yakınlarıyla geçirecek.

    2019 yılındaki doğum gününü de ailesi ve yakınlarıyla geçiren Rus lider,  2017 ve 2018’deki doğum günlerinde ise İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’yi ağırlamıştı. Berlusconi’nin Putin’e doğum günü hediyeleri arasında üstünde Aziz Vasiliy Katedrali, Kolezyum ve iki politikacının el sıkışmalarının fotoğrafları olan bir nevresim de vardı.

    Rus lider, 2013’teki doğum gününü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kutlamıştı. Çok sade bir kutlama yaptıklarını söyleyen Putin, Şi Cinping’in, ‘mevcut dünya liderleri arasında doğum gününü beraber kutlama şansına sahip olduğu tek kişi olduğunu’ paylaşmıştı.

    Etiketler:
    Putin'in doğum günü, Rus ordusu, Tsirkon, Hipersonik füze, Vladimir Putin, Valeriy Gerasimov
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