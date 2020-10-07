'Katar, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmi başvuru yaptı'

Katar'ın, beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını satın alabilmek için ABD'ye resmi bir başvuruda bulunduğu bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan üç ayrı kaynak, Katar'ın ABD'ye F-35 tipi beşinci nesil savaş uçaklarını satın almak için resmi bir başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Kaynaklar, talebin Washington yönetimine geçen hafta iletildiği bilgisini paylaştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Politika gereği ABD, Kongre'ye resmen bildirilene kadar teklif edilen savunma satışları ya da transferleri hakkında onaylama ya da yorumda bulunmaz" ifadelerini kullandı.

Reuters, ayrıca Katar'ın Washington Büyükelçiliği'nin konu hakkındaki yorum talebine yanıt vermediğini kaydetti.

Öte yandan bu talebin, ABD'nin Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilerinde gerilime neden olacağı düşünülüyor.