Paşinyan’dan ‘Azerbaycan birliklerini Dağlık Karabağ’da tuzağa düşürdük’ iddiası

RBK’ya demecinde Paşinyan, Ermenistan ve resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın ordu yöneticilerinin Karabağ’ın güneyinde geri çekilme taktiği yaptıklarını, bu sayede Azerbaycan birliğini koridora çekmeyi başardıklarını ifade etti.

Paşinyan, “Tam da bu saniyeler içinde söz konusu birlik yıkıcı darbeler aldı. Bunun tüm operasyonun kilit anı olacağını düşünüyorum” dedi.