Rus MiG-31 uçağının Stratosfer’deki manevraları görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın YouTube’da yayınladığı videoda, MiG-31 mürettebatının Stratosfer’deki manevraları görüldü.

Video ile birlikte yapılan açıklamada, “Pilotlar 20 bin metre irtifada sahte bir hava sahası ihlalini önleme faaliyeti yürüttü” ifadeleri kullanıldı.