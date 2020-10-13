Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerini çatışmaları yeniden başlatmakla suçluyor

Moskova’da Bakü ve Erivan arasında Dağlık Karabağ konusunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, çatışmaların durmadığına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde küçük gruplar halinde Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu. Temas hattında gerginlik devam etti. Azerbaycan güçleri de Askeran yönünde Ermenistan güçlerine saldırı gerçekleştirdi.

Ermenistan askerleri varılan ateşkesi kabaca ihlal ederek, Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine ateş açtı. Ağcabedi bölgesi de Ermeni güçlerinin ateş ettiği yerler arasında.

Ermenistan yalanladı: Ateşkese bağlıyız, Azerbaycan saldırılarına zemin hazırlıyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Bakü’den gelen açıklamaları yalanladı.

Facebook’tan açıklamada bulunan Stepanyan, “Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Terter bölgesine ateş ettiğimiz yönündeki suçlamaları tamamıyla reddediyoruz. Bu tarz kesinlikle yalan bilgilerle Azerbaycan tarafı, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırgan eylemleri için zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

Ağcabedi bölgesine saldırıldığı yönündeki açıklamanın da gerçeği yansıtmadığını ileri süren Stepanyan, Ermenistan’ın ateşkese bağlı kaldığını ve Azerbaycan tarafının ateşkesi ihlal eden saldırgan eylemlerini bastırdığını kaydetti.

Հիմնովին հերքում ենք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության՝ Թարթառի շրջանի ուղղությամբ կրակ վարելու Հայաստանին ուղղված... Shushan Stepanyan paylaştı: 12 Ekim 2020 Pazartesi

Hovhannisyan: Saldırılar sürüyor

Diğer yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan da, Azerbaycan güçlerinin kriz bölgesinde neredeyse tüm yönlerden saldırılarına devam ettiğini ifade etti.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetiminden iddia: Azerbaycan saldırılarına yeniden başladı

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Savunma Bakanlığı da Azerbaycan askerlerinin kriz bölgesinde güney, kuzey ve kuzey doğu bölgesinde topçu saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.

İki taraftan da askeri ve teçhizat kaybı açıklamaları

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre, bölgede düşman güçlerine ait çok sayıda asker ve askeri araç etkisiz hale getirildi. İmha edilen askeri araçlar arasında BM-21 Grad MLRS, bir Tor-M2KM hava savunma füze sistemi, bir ZSU-23-4 Şilka kundağı motorlu uçaksavar, üç insansız hava aracı, 2A36 üç Giatsint obüsü, bir KS-19 uçaksavar silahı, bir D-20 obüsü ve birkaç başka araç yer alıyor.

Ermenistan ise gün içinde Azerbaycan güçleri arasından 220 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Erivan'a göre, çatışmaların başladığı 27 Eylül’den beri 5139 kişi öldürüldü. Gün içinde ayrıca Azerbaycan’a ait yedi zırhlı araç, beş insansız hava aracı ve bir uçak imha edildi.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Putin’in davetiyle iki ülkenin bakanları Moskova’ya gitmişti.

Moskova’da 9 Ekim’de başlayan görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakü ve Erivan’dan ihlallere ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.