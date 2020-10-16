ABD, sivil uçakların Kırım’daki uçuş bilgi bölgesinde hareket etmesine yönelik yasağı kaldırdı

ABD hükümetinin resmi yayın organı Federal Register’da yayınlanan açıklamaya göre, ABD uçaklarının Simferopol’deki bilgi, ikaz ve meteoroloji bilgisi verilen bölgede uçmasına artık izin verilecek.

Kararın gerekçesi olarak bölgedeki hava sahasındaki koşulların değişmesi ve bununla bağlantılı olarak ABD sivil havacılığı için mevcut olan tehlikenin azalması gösterildi.

Böylelikle, yasak 27 Ekim’de sona erecek.

Diğer yandan bu adımın Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğunu kabul etmek anlamına gelmediği de kaydedildi.

Ukrayna’nın güvenlikle ilgili riskleri en aza indirmek için tedbirler alma konusuna sıkı bir bağlılık gösterdiği belirtilen açıklamada, bu sayede Karadeniz hava sahasını kullanan sivil uçaklar için tehlikenin azaldığı ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada Ukrayna’nın doğusundaki krizin yarattığı riskler nedeniyle, ülkede yer alan Dnipropetrovsk uçuş bilgi bölgesinde seyir yasağının süreceği belirtildi.