Ermenistan’ın kuzeyden saldırmakla suçladığı Azerbaycan, dört bölgesine ateş edildiğini bildirdi

Dağlık Karabağ’da Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, bu sabah Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki temas hattının kuzeyinde geniş çapta bir taarruza başladığını, saldırıyı geri püskürtmeyi başardıklarını ileri sürdü. Azerbaycan da Erivan’ın ateşkesi ihlal ederek Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Goranboy bölgelerine saldırdığını kaydetti.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki görüşmelerin ardından 10 Ekim’de başlatılması üzerinde anlaşılan ateşkese rağmen, Dağlık Karabağ’da taraflar arasında sular durulmuyor. İki taraftan da karşılıklı suçlamalar gelmeye devam ediyor.

Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinden itibaren düşman güçleri bir saatlik yoğun topçu ateşinden sonra kuzey yönünde geniş kapsamlı bir taarruza başladı, mevzilerimizi birkaç saldırı dalgasıyla işgal etmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

Hovhannisyan, saldırıyı püskürtmeyi başardıklarını iddia etti.

Azerbaycan: Ermenistan dört bölgeye saldırıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan ordusunun ateşkesi kabaca ihlal ederek, sabah saatlerinden beri Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine ateş etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Moskova’da Rusya’nın arabuluculuğuyla yapılan görüşme çerçevesinde bir hafta önce Azerbaycan ile Ermenistan cenaze ve esirlerin değişimi için insani yardım amaçlı bir ateşkes üzerinde anlaşıldı. Ateşkes yürürlüğe girse de çatışmalar tamamen durmadı, esir ve cenaze değişimi de henüz başlamadı.

İki taraftan da çatışmaların sürdüğüne dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Ermeni tarafını temas hattının doğu ve güney kısmından saldırmakla, Ermenistan ise Azeri tarafını kuzeyden saldırmakla suçluyor.

Öte yandan Rus veya Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden barış güçlerinin bölgeye gönderilmesi konusu konuşulmaya devam ediyor. Bakü’den son olarak buna gerek duymadıkları açıklaması geldi.

Moskova ise barış gücünün yalnızca Bakü ve Erivan’ın onayı doğrultusunda gönderileceğini belirtiyor.