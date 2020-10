Ermenistan’ın kuzeyden saldırmakla suçladığı Azerbaycan, dört bölgesine ateş edildiğini bildirdi

Rusya’nın başkenti Moskova’daki görüşmelerin ardından 10 Ekim’de başlatılması üzerinde anlaşılan ateşkese rağmen, Dağlık Karabağ’da taraflar arasında sular durulmuyor. İki taraftan da karşılıklı suçlamalar gelmeye devam ediyor.

Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinden itibaren düşman güçleri bir saatlik yoğun topçu ateşinden sonra kuzey yönünde geniş kapsamlı bir taarruza başladı, mevzilerimizi birkaç saldırı dalgasıyla işgal etmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

Hovhannisyan, saldırıyı püskürtmeyi başardıklarını iddia etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan ordusunun ateşkesi kabaca ihlal ederek, sabah saatlerinden beri Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine ateş etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.