Rusya Güvenlik Konseyi, 'yapay' bir virüs salgınından korkuyor

Rusya Güvenlik Konseyi uzmanları, yapay olarak yaratılan virüs salgınlarının ortaya çıkmış olabileceğini söyledi. Güvenlik Konseyi, biyoterör ile ilgili tehditlere karşı koymak için ek önlemler geliştirmeyi önerdi.

Rusya Güvenlik Konseyi nezdindeki Bilim Konseyi’nin bugünkü 'Ulusal güvenliğe yönelik iç tehditleri etkisiz hale getirme sorunları' konulu toplantısında dünyadaki epidemiyolojik durum ele alındı.

Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev başkanlığındaki toplantıda, uzmanlar Kovid-19 salgınının ve önleme tedbirlerinin 'toplumun ve devletin çeşitli yaşam alanlarında ciddi sorunları ortaya çıkardığını' dile getirdi.

Bilim Konseyi’nin açıklamasında, "Kovid-19 salgınıyla ilgili olaylar ve sonuçları, diğer tehlikeli patojenik biyolojik ajanların yol açtığı biyolojik tehdit olasılığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, 'biyogüvenlik tehditlerinin kaynaklarıyla ilgili temel stratejik planlama belgelerinde' değişiklik yapılmasını önerdi.

Bilim Konseyi ayrıca 'patojenik biyolojik ajanlarla yapılan terör saldırıları olasılığıyla ilgili tehditlere karşı ek önlemler geliştirmeyi' teklif etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Ekim’de, Rusya Güvenlik Konseyi’nde yeni enfeksiyonlara karşı ulusal bir koruma sisteminin oluşturulmasından sorumlu olacak bakanlıklar arası komisyonun kurulması talimatını vermişti. Komisyonun başına Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev getirildi.