Rusya: START-3'ün uzatılması için ABD'yle birlikte nükleer savaş başlıklarının sayısını dondurmaya hazırız

ABD'ye Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) bir yıl süreyle uzatılmasını öneren Rusya, bu süre zarfında mevcut nükleer savaş başlıklarının sayısının dondurulmasına dair ABD'ye birlikte siyasi yükümlülük üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

START-3 Anlaşması ile ilgili bir yazılı açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmayı bir yıl uzatma teklifine ABD'li yetkililerin sosyal medyadaki çeşitli yorumları dışında resmi bir yanıt almadıklarını belirtti.

"Rusya, START-3 Anlaşması'nı bir yıl süreyle uzatmayı teklif ediyor ve bu süre zarfında mevcut nükleer silahların sayısının dondurulmasına dair ABD'ye birlikte siyasi yükümlülük üstlenmeye hazır" ifadelerini kullanan Rus Dışişleri, bunun ABD'nin nükleer başlıkların 'dondurulmasının' yanında ek talepler öne sürmemesi halinde uygulanabileceğinin altını çizdi.

Bakanlık, ABD'nin bunu kabul etmesi halinde, START-3'ün uzatılması sonucu kazanılan bir yıllık zamanın stratejik istikrarı etkileyen tüm faktörler mutlaka gözden geçirilerek nükleer silahların gelecekteki kontrolü hakkında ikili müzakereler yapılması için kullanılabileceğini kaydetti.

Rus Dışişleri, Putin'in 16 Ekim'deki teklifine resmi yanıt beklediklerini ekledi.

Putin, 16 Ekim'deki Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında "Bir teklifim var, mevcut anlaşmayı hiçbir koşul olmadan en azından bir yıl uzatalım. Bu tür anlaşmalarda düzenlenen sorunlara ilişkin tüm parametreler konusunda anlamlı görüşmeler gerçekleştirebilmek, ülkelerimiz ve stratejik istikrarın korunmasıyla ilgilenen tüm ülkeleri Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması gibi önemli bir belgeden mahrum bırakmamak için bunu yapalım" ifadelerini kullanmıştı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Putin ABD'yi uyarmıştı

Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.