‘ABD, Rusya ile mücadele için tasarlanmış İsveç yapımı obüsü test edecek’

ABD ordusunun 'Rusya gibi gelişmiş bir düşmanla savaşmak için' tasarlanmış İsveç yapımı 155 mm’lik kundağı motorlu obüs-topçu sistemi Archer'ı 2021'in ilk çeyreğinde test edeceği öğrenildi.

Breaking Defense sitesinin haberine göre ABD ordusu, Rusya gibi gelişmiş bir düşmanla savaşmak için tasarlanmış İsveç yapımı 155 mm’lik kundağı motorlu obüs-topçu sistemi Archer'ı 2021'in ilk çeyreğinde test edecek.

Archer obüsünün koordinatları aldıktan sonra 20 saniye gibi kısa süre içinde düşman mevzilerine ateş açabildiği belirtilen haberde, silahın ilk atıştan sonraki 2 dakika içinde beş ila yedi kez daha kullanılabildiği ve ardından atışların yapıldığı yerden yarım kilometre mesafeye uzaklaştırılabildiği ifade edildi.

Haberin yazarları, Rusya gibi gelişmiş bir düşmanın dahi mermi doldurma işlemi otomatik olan Archer’in konumunu belirlemesi ve imha etmesi için birkaç dakikaya ihtiyacı olacağını savundu.

Breaking Defense geçen eylülde, ABD’nin Gelişmiş Savaş Yönetim Sistemi’ni (Advanced Battle Management System, ABMS) test ederken, sisteme adapte edilen 155 mm’lik M109 Paladin obüsünün Rus yapımı seyir füzesi BQM-167 Skeeter’i taklit eden hava hedefini düşürdüğünü yazmıştı.