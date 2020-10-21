ABD'den Türkiye'ye S-400 tepkisi: Çok şey feda ettiler

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’ler hakkında "Biz, onları ittifakımıza bağlı kalmaları konusunda ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin ilk denemelerini gerçekleştirdiği iddiası ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’nin S-400’leri NATO topraklarında test etmesi hepimiz için son derece sıkıntılı bir durum" diyen Hutchison, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmak için çok şey feda ettiğini ifade etti.

DW Türkçe’nin Türkiye’nin ABD ve NATO ilişkileri ile S-400 savunma sistemini denemesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Hutchison, "Bu gelişmeler hiç iyi değil" ifadelerini kullandı. Hutchison, ABD ve hatta tüm NATO'nun Türkiye'nin S-400'leri satın alacağını duyurduğu 2017'den itibaren bunu önlemek için 'çok yoğun çaba harcadığını' anlattı.

'Elimizden gelen her şeyi yaptık'

Büyükelçi Hutchison, “Biz, tüm NATO ittifakımızla birlikte Türkiye'yi, hasım olarak kabul ettiğimiz Rusya'dan füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rusya'dan füze savunma sistemi almak ve bunu NATO ittifakımızın içine sokmak… Bu bir kırmızı çizgi. Bunda şüphe yok” diye konuştu.

S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkartıldığını hatırlatan ABD'nin NATO Büyükelçisi Hutchison, Ankara'nın karşı karşıya kalabileceği sonuçların bununla sınırlı kalmayabileceğine de üstü kapalı ifadelerle işaret etti.

'Ankara çok şey feda etti'

“Ankara'da bir Rus füze savunma sistemine sahip olabilmek için çok şeyi feda ettiler” diyen Amerikan Büyükelçisi Hutchison, “Biz, onları ittifakımıza bağlı kalmaları konusunda ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz. Egemenlik meselelerini Rus füze savunma sistemine el uzatmadan çözümlemeye çalışmaya ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz” dedi.

Türkiye'ye pek çok farklı savunma sistemi teklif edildiğini açıklayan Hutchison, sözlerini şöyle tamamladı:

"Norveç sistemi, sonra SAM'ler, ki bunlar İtalyan ve Fransız yapımı, Amerikan Patriot'lar… Çok seçenekleri vardı. Ama onlar NATO ittifakımız içinde Rus sistemi olan S-400'leri denediler. Bu hepimiz için son derece sıkıntılı bir durum."

ABD Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison'a iki NATO müttefiki Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim de soruldu. "NATO'nun arabuluculuk çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de gerilim sürüyor. ABD'nin pozisyonu nedir? NATO iki müttefik arasında tansiyonun düşürülmesi için ne yapabilir?" sorusuna ABD büyükelçisi şu yanıtı verdi: