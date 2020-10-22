Dünyanın en güçlü buzkıranı Arktika Rusya’nın nükleer buzkıran filosuna dahil oldu

Rusya’nın Proje 22220 kapsamında üretilen dünyanın en güçlü evrensel nükleer buzkıran gemisi Arktika bugün resmi törenle Rusya’nın nükleer buzkıran filosuna dahil oldu.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in de katıldığı törende buzkıranda Rusya’nın ulusal bayrağı göndere çekildi.

Proje 22220 kapsamında üretilen nükleer buzkıranlar dünyanın en büyük ve en güçlü buzkıranları olup, Yamal, Gydan yarımadalarındaki sahalardan ve Kara Denizi kıta sahanlığından hidrokarbon yüklü gemilerin Asya-Pasifik pazarlarına ulaşması için kılavuzluk edecek. Gemiler kalınlığı 3 metreye ulaşan buz kitlelerini kırma gücüne sahip.

© Sputnik / Александр Астафьев Rusya’nın Proje 22220 kapsamında üretilen dünyanın en güçlü evrensel nükleer buzkıran gemisi Arktika bugün resmi törenle Rusya’nın nükleer buzkıran filosuna dahil oldu.

Arktika buzkıranı geçen hafta buzlu denizlerde yapılan testleri tamamlayarak Murmansk Limanı’na döndü. Arktika 21 günde buz kaplı sularda yaklaşık 4.8 bin deniz mili geçerek 3 ekimde Kuzey Kutbu’nun coğrafi noktasına ulaştı.

Buzkıranın uzunluğu 173.3 metre, genişliği 34 metre, tonajı ise 33.5 bin ton.