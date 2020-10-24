ABD’li pilot, soğuk savaş döneminde MiG-23’e karşı düzenlenen gizli ‘it dalaşını’ anlattı

ABD’li pilot Paul Woodford, soğuk savaş döneminde CIA’nin bazı ülkelerden satın aldığı birkaç Sovyet savaş uçağına karşı gizli tatbikat amacıyla düzenlenen ‘it dalaşını’ anlattı.

Popular Mechanics dergisine konuşan Woodford, CIA’nin 1960’lı yıllarda tatbikatlarda kullanmak üzere bazı ülkelerden satın aldığı birkaç Sovyet yapımı MiG-23 savaş uçağından bağımsız bir filo oluşturulduğunu söyledi.

MiG-23’ün havada “şaşırtıcı derecede çevik” olduğunu dile getiren ABD’li pilot, “Eğer bir füzeniz varsa hemen atış yaparsan iyi olur, zira bir saniye sonra hızlanacak ve atış menzilinden çıkacak. Sanırım dersimizin başlıca amacı da buydu” dedi.

Woodford, Rus savaş uçağının art yakıcıyla yaklaşık 20 dakika uçabildiğini belirterek bu dakikaların, tatbikatın en yoğun bölümü olduğunun altını çizdi.