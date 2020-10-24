National Interest, 'tepeden tırnağa silahlı' Rus savaş gemisini anlattı

Savaş potansiyeli, Kalibr-NK ve Oniks füze sistemleri sayesinde yükseltilen Rus firkateyni Mareşal Şapoşnikov'un 'her maksada uygun gemi' haline getirildiği kaydedilen yazıda, modernizasyonun bir sonraki aşamasında savaş gemisinin Tsirkon hipersonik füzelerle donatılmasının planlandığına dikkat çekildi.

Tüm onarım işlerinden ve testlerden sonra modernize edilen firkateynin bu yılın sonlarında Rus Donanması Pasifik Filosu’na dahil edileceği ifade edildi.

Mareşal Şapoşnikov, 2010 Mayıs ayında, Somalili korsanlar tarafından ele geçirilen 'Moskovskiy Universitet' adlı tankerin mürettebatını kurtarma operasyonuna katılmıştı. 22 dakika süren operasyon Rus tarafı için kayıpsız tamamlanmıştı.