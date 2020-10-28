Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikat planlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, ‘Batı-2021’ ortak stratejik tatbikatın hazırlık ve uygulamasının temel yaklaşımları ile ilgili konular değerlendirilecek” ifadesine yer verildi.

İki ülke bakanının ayrıca “bölgedeki ortak askeri grubunun 2025 yılına kadar olan dönem için öncelikli görevlerini” belirlemeyi planladığı aktarıldı.

Toplantıya, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetler komutanlarının yanı sıra, Birlik Devlet Daimi Komitesi temsilcileri ile iki ülkenin diplomatlarının katılacağı ifade edildi.

Rusya-Belarus ortak asker tatbikatı ‘Batı’ en son 2017’de düzenlenmişti. Tatbikata yaklaşık 13 bin asker katılmıştı. Rus ve Belaruslu askerler geçen eylül ayında da ‘Slav Kardeşliği 2020’ adlı ortak tatbikat gerçekleştirmişti.