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    Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracı “ULAQ” tanıtıldı

    Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracı 'ULAQ' tanıtıldı

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    Savunma
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/savunma/202010291043110175-turkiyenin-ilk-muharip-insansiz-deniz-araci-ulaQ-tanitildi/

    METEKSAN Savunma ile ARES Tersanesi işbirliğiyle yapılan ve prototip üretimi Aralık ayında tamamlanacak olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) “ULAQ” düzenlenen törenle tanıtıldı.

    Ankara’da bir otelde yapılan tanıtım lansmanına METEKSAN Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, METEKSAN Savunma Haberleşme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdal Torun, ARES Tersanesi Üretim Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı ve çok sayıda yetkili katıldı.

    ​Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracı olma özelliğine sahip olan “ULAQ”, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gece gündüz görüş kabiliyetine ve milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip. Ayrıca milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemlerine sahip olan ULAQ, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler, farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatıldı.

    'Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracını sunmaktan büyük gurur duyuyoruz'

    Tasarımını ve üretimini ARES Tersanesi’nin, haberleşme, görev bilgisayarı, komuta kontrol yazılımları, otonom algoritmaları gibi konuları da METEKSAN Savunma’nın üstlendiğini belirten METEKSAN Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, şunları söyledi:

    ”Önemli teknolojik gelişmeler dünya tarihinde belli çağları isimlendirirler. Yeni milenyum, bir öncekinden devraldığı internet çağını, yüksek hızlı mobil iletişim, yapay zeka, otonom sistemler gibi kavramların hayatımızın bir parçası olduğu bir geleceğe taşıyor. İnsansız sistemler, insanın fiziksel sınırını aşan görevleri, insanı tehlikeye atmadan teorik olarak ölçeksiz bir kapasitede gerçekleştirmeyi vaat ediyor. Son yıllarda insansız sistemlerin gösterdiği gelişmeler ve bu sistemlerin stratejik ve taktik amaçlarla kullanımı hayal gücümüzü zorlayıp yepyeni askeri doktrinlerin doğmasına vesile olmaktadır. Dünyada ve ülkemizde insansız hava araçları kullanımında gözlemlenen artış ve elde edilen başarı hepinizin malumudur. Diğer yandan üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin ‘mavi vatan’ savunmasını deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölgemizin korunmasının ne kadar elzem olduğunu son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerde bir kez daha anlıyoruz. Biz de ARES Tersanesi ile birlikte mavi vatanımızın savunmasında, çağın ilerisinde insansız otonom teknolojiler geliştirmeyi hedef alarak, sizlere Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracını sunmaktan büyük gurur duyuyoruz”.

    'Tamamen milli sermayeye sahip bir tersane'

    Tamamen milli sermayeye sahip bir tersane olduklarının altını çizen ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ise, ”Biz vatanımızın her bir köşesinin sevdalısıyız elbet. Fakat Mavi Vatan için bir miktar iltimas gösterdiğimizi de inkar edemeyeceğim. Her fabrika bir kaledir düsturuyla, kurulduğu günden bugüne su üstünde yüksek sürat ve manevra kabiliyetine ve yüksek vuruş gücüne sahip deniz platformlarını milli imkanlarla dizayn ve inşa etme kabiliyetine erişmiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihracat rekorları kaydetmiş, yüzde 100 milli sermayeli bir tersane olarak Mavi Vatan’daki görev ve kabiliyetlerimizi arttıracak, yeni harekat konseptleriyle fark ortaya koyacak çözümler aramaya, geliştirmeye ve ekonomik koşullar ne olursa olsun bu alanda AR-GE yatırımları yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    ARES Tersanesi, METEKSAN, ULAQ
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