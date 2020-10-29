ABD'den kıtalararası balistik füze testi

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kaliforniya Vandenberg Hava Üssü'nde denenen kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı ifade edildi.
This morning, #Strikers from @TeamMinot & @30thSpaceWing— AFGSC (@AFGlobalStrike) October 29, 2020
performed an operational test launch of an unarmed #MinutemanIII ICBM which showcased our readiness and strategic deterrence capabilities. #AlwaysReady@usairforce @US_Stratcom pic.twitter.com/LzdkRmwFR3
Söz konusu denemenin, ABD'nin nükleer gücünün güvenli, etkili ve 21'inci yüzyıl tehditlerini bertaraf edecek durumda olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, "Kıtalararası balistik füzenin atmosfere dönüş aracı, Kwajalein Adası'na kadar yaklaşık 4 bin 200 mil mesafe kat etti" bilgisi verildi.
Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışında çıktıktan sonra dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracı ile fırlatılıyor.
Öte yandan nükleer kapasiteli füzenin seçime günler kala test edilmesi dikkati çekti.
Komutanlık, sosyal medya hesabından söz konusu fırlatmanın görüntülerini de paylaştı.
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