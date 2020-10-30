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    F35 savaş uçağı

    ABD Kongresi'ne BAE’ye F-35 satış koşullarına ilişkin tasarı sunuldu

    © REUTERS
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    https://tr.sputniknews.com/savunma/202010301043124622-abd-kongresine-baeye-f-35-satis-kosullarina-iliskin-tasari-sunuldu/

    ABD’nin New York temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ile 11 temsilci, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 uçaklarının satışını engellemek için yasa tasarısı sundu.

    ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ile birlikte 11 temsilci, BAE'ye beşinci nesil F-35 uçaklarının satışını engellemek için yasa tasarısı sundu.

    'Ortadoğu İleri Teknoloji Koruma Yasası' başlıklı tasarıya ilişin açıklama yapan Engel, ABD yönetiminin BAE’ye 50 adet F-35 uçağı satma niyetinin bu teknolojinin bölgede yaygınlaşması ve İsrail’in güvenliğini riske atması bakımından kaygıya neden olduğunu belirtti.

    Tasarıya ilişkin açıklamasında Engel, "Trump yönetiminin neden olacağı can kayıplarını dikkate almaksızın parası ödendiği sürece ölümcül silahları herkesin eline vereceği aşikar hale gelmiştir. Dolayısıyla yeni ortakların F-35 ve diğer gelişmiş sistemleri almasının sonuçlarını değerlendirmek Kongreye kalmıştır" ifadelerini kullandı.

    İsrail Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçağı Hatzerim Hava Üssü
    © REUTERS / Amir Cohen
    'Katar, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmi başvuru yaptı'
    Ortadoğu ülkelerine satılacak silahların nasıl kullanılacağı ve başta İsrail’in güvenliği ve askeri üstünlüğü olmak üzere ABD’nin güvenlik menfaatlerine ters düşüp düşmediğinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Engel, "Sunduğum tasarı, F-35 ve diğer hassas sistemleri satın almak isteyen ülkelerin hangi koşulları karşılaması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

    Tasarıya Engel’in yanı sıra Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Brad Sherman, Ted Deutch, Josh Gottheimer, Brad Schneider, Wasserman Schultz, Stephanie Murphy, David Trone ve Garry Conolly de destek verdi.

    Tasarıda 'İsrail ile barış ve normalleşme anlaşması' koşulu yer alıyor

    F-35, elektronik harp uçağı ve insansız hava aracı almak isteyen Ortadoğu ülkeleri için 'İsrail ile barış ve normalleşme anlaşması' koşulu yer alan tasarıda şu ifadeler dikkati çekti:

    "İlgili silahların İsrail’in tanımlayabileceği, tespit ve takip edebileceği şekilde modifiye edilmesi ve alıcı ülkenin bu modifikasyonları değiştirmeyeceğinin takip edileceğinden emin olunması gerekir. Alıcı ülke silahları hırsızlığa veya hassas teknolojilerin başka bir ülkeye gitmesine karşı koruyacak ve bu silahları izin olmaksızın transfer edemeyecek."

    İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen
    © REUTERS
    İsrail İstihbarat Bakanı: ABD'nin Katar'a F-35 satmasını istemiyoruz
    Alıcı ülkenin aynı zamanda insan hakları ve uluslararası insan hakları kanunlarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmesi istenen tasarıda, alıcı ülkelerin bu silah ve uçakları kullanırken ABD ile danışması şart koşuluyor.

    Engel, dün Dışişleri Bakanlığı'nın Dış İlişkiler Komitesi'ne gayriresmi olarak F-35 uçaklarının İsrail'e satışı konusunda tebligatta bulunduğunu ifade etmiş ve bu konuda kaygısını dile getirmişti.

    BAE, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında ABD'den F-35 uçaklarının satın alma talebinde bulunmuştu.

    İsrail de F-35 uçaklarının BAE'ye satışına karşı çıktığını açıklamış ve iddialara göre BAE'ye F-35 uçaklarının satışı durumunda ABD'de ihracat yasağı bulunan F-22 uçaklarının İsrail'e satılması talebinde bulunmuştu.

    Etiketler:
    İsrail'le normalleşme, İsrail, Yasa tasarısı, F-35, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Eliot Engel, ABD Temsilciler Meclisi
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